Pas de Ballon d'Or en 2020 !

France Football a tranché : il n'y aura pas de Ballon d'Or attribué en 2020. Les raisons sont multiples et sont détaillées dans un article publié sur le site internet du magazine français. « Parce que nous ne souhaitions pas apposer au palmarès une astérisque indélébile du style "trophée remporté dans des circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire du Covid-19". Nous préférerons toujours une petite entorse (à notre histoire) à une grosse cicatrice, peut-on notamment lire. C'est la première fois, depuis 1956, que le Ballon d'Or fait une pause. La parenthèse ne nous enchante pas mais nous semble la plus responsable et logique. Protéger la crédibilité et la légitimité d'une telle récompense, c'est aussi veiller à son irréprochabilité dans le temps. »

Une annonce qui intervient alors que les championnats nationaux sont bientôt tous terminés et que la Ligue des Champions n'a pas encore repris ses droits. Il faudra donc attendre la fin de l'année 2021 pour savoir qui seront les successeurs de Lionel Messi et de Megan Rapinoe !