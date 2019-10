OM: Un accord de principe trouvé avec Lihadji

Envolé pour le Brésil où il doit jouer ces prochains jours le Mondial U17, Isaac Lihadji aurait enfin trouvé un terrain d’entente pour prolonger son bail avec l’OM.

"Andoni (Zubizarreta, ndlr) est mieux placé que moi pour parler de ça, mais oui, ils se sont rencontrés avec son agent. Il y a un accord commun entre eux pour une prolongation", dixit André Villas-Boas ce vendredi en conférence de presse.

"Quand il reviendra, j'espère qu'on pourra lui donner du temps de jeu, car il a la qualité, le talent, et maintenant on veut en profiter. Jusqu'à présent, on était dans l'attente. Mais il y a eu une réunion cette semaine et je pense qu'on est proche d'un accord. Mais passer des paroles aux papiers, c'est toujours plus difficile."