Norvège : Haaland plus que touché par son forfait avec la sélection

Erling Haaland plus que touché ? Contraint de déclarer forfait avec la sélection norvégienne en vue de ce rassemblement de mars, le Cyborg de Manchester City ne pourra pas jouer les deux matchs de qualifications de son équipe en vue de l'Euro 2024 pendant cette fenêtre internationale. Touché à l'aine samedi dernier lors du match de Cup face à Burnley, alors qu'il avait inscrit un triplé, Haaland a dû déclarer forfait et il serait très affecté par ça d'après son sélectionneur Stale Solbakken. Ce dernier s'est exprimé en conférence de presse et a parlé de son attaquant de 22 ans, en feu cette saison avec Manchester City et auteur de 42 buts toutes compétitions confondues.

"Haaland a été dévasté"

"Haaland a été dévasté quand je lui ai parlé dans la chambre à minuit. Il a été affecté. Si vous l'aviez vu dans ma chambre d'hôtel à minuit vous auriez compris. Il est très frustré, il a fait tout ce qu'il pouvait", a expliqué le sélectionneur norvégien. En feu la semaine dernière avec huit buts dont un quintuplé en Ligue des Champions face au RB Leipzig, Haaland a finalement ressenti une douleur à l'aine et il ne pourra pas jouer avec sa sélection. "On espérait que c'était seulement une gêne qui disparaitrait d'ici samedi, mais après des tests et des contrôles hier (lundi, ndlr), il est clair qu'il ne sera pas prêt pour les matches contre l'Espagne et la Géorgie", avait expliqué Ola Sand, le médecin de la sélection. Haaland ne jouera donc pas contre l'Espagne et face à la Géorgie lors de ce rassemblement.