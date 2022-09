25 for Algeria friendly in Oran #SoarSuperEagles pic.twitter.com/tj39dKaY8m

. José Peseiro, le sélectionneur portugais des Super Eagles, a dévoilé sonle 27 septembre prochain à Oran. Blessés, les attaquants Victor Osimhen, Umar Sadiq et Joe Aribo ne font pas partie de cette liste de 25 joueurs. On note en revanche les retours de Henry Onyekuru, Kevin Akpoguma et Chidera Ejuke et la première convocation pour Raphael Onyedika, le milieu défensif du FC Bruges. Enfin, la Ligue 1 est bien représentée avec Terem Moffi de Lorient et Moses Simon de Nantes.Le Nigeria n'a annoncé qu'un seul match amical, face aux Fennecs, pour cette trêve. En revanche, les Super Eagles prennent déjà date pour le mois de novembre. Ils doivent jouer un amical de prestige face au Portugal avant la Coupe du monde au Qatar, à laquelle ne participent pas les triples champions d'Afrique.