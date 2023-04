Nice accroché par Bâle, les résultats de la soirée

Dernière équipe française encore en lice pour les quarts de finale de la Conférence League, Nice est parvenu à aller chercher un résultat en Suisse. Malgré une entame de match à l'avantage de Bâle, c'est finalement Nice mené par un très grand Terem Moffi qui revient au vestiaire avec l'avantage (2-1). Toujours aussi offensifs lors de la reprise, les Suisses parviendront à revenir au score à la 71e minute de jeu. Alors qu'une victoire est plus qu'important pour le classement UEFA de la France, les Aiglons devront aller chercher un résultat à domicile. Dans les autres matchs de la soirée, La Gantoise et West Ham se sont neutralisés (1-1). En difficulté en championnat, la Fiorentina s'impose facilement contre Poznan et met un premier pied en demi-finale (4-1). Et enfin Anderlecht fait tomber l'AZ Alkmar 2-0.

Les résultats de la soirée en Ligue Europa Conférence

La Gantoise - West Ham : 1 - 1

Bâle - Nice : 2 - 2

Lech Poznan - Fiorentina: 1 - 4

Anderlech - AZ Alkmar: 2 - 0