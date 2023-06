Naples : Marek Hamsik, légende du Napoli, va prendre sa retraite en fin de saison

C'est bientôt l'heure de la retraite pour une légende de Naples. Mark Hamsik, immense légende du Napoli et recordman du nombre de matchs joués avec le club italien va effectivement raccrocher les crampons à l’issue de la saison. Le joueur désormais âgé de 35 ans et qui évolue à Trabzonspor en Turquie avait quitté le Napoli en 2019 après y avoir joué depuis 2007. Auteur de 520 matchs toutes compétitions confondues avec Naples, il est devenu une légende au sein du club au fil des années. Alors qu'il avait annoncé sa retraite internationale avec la Slovaquie l'an dernier après 15 ans passés en sélection, Hamsik va donc bientôt définitivement raccrocher les crampons.

Titré avec les Bordo-Mavi en 2022

Celui qui a été le capitaine et meilleur buteur de la Slovaquie, avec 136 sélections et 26 buts, conduisant son pays en 8e de finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et de l'Euro-2016 en France, va raccrocher les crampons une bonne fois pour toute et il l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Ce n'est pas une décision facile (...) mais ce fut une aventure merveilleuse", a déclaré le joueur de 35 ans. Le Slovaque avait rejoint Trabzonspor en juin 2021 et il a participé activement au titre du club l'an dernier, conquis 38 ans après son dernier sacre. La dernière journée de Süper Lig aura lieu le 6 et 7 juin et Hamsik sera donc à la retraite dans quelques jours.