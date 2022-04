Mondial 2022 : Le Sénégal jouera finalement le match d’ouverture !

Déjà un changement de programme pour le Mondial 2022. La FIFA a décidé vendredi de bouleverser l'ordre des rencontres de la première journée après le tirage au sort. Alors que le Qatar, pays hôte, aurait dû comme le veut la tradition ouvrir la compétition le 21 novembre prochain en affrontant l’Equateur, l’instance internationale a décidé d'innover. C'est la seconde rencontre du groupe A, entre le Sénégal et les Pays-Bas, qui fera office de match d’ouverture.



Cette prometteuse affiche entre les Lions de la Teranga et les Oranje aura donc lieu le 21 novembre à 11h. La sélection qatarie affrontera elle l’Equateur le même jour à 17h juste après la seconde rencontre du tournoi entre l’Angleterre et l’Iran (14h). Reste à savoir pour quelle raison la programmation a ainsi été modifiée. La FIFA n'a pas donné de justification pour l'heure.