Mexique: Gignac forte tête, les Tigres rebondissent

André-Pierre Gignac a retrouvé le chemin des filets en championnat. Auteur d'un but splendide en finale de la Ligue des champions Concacaf malgré la défaite des Tigres plus tôt dans la semaine, le Français a refait parler de lui samedi. L'ancien Marseillais a inscrit son premier but dans le tournoi de clôture depuis le 23 février dernier, après avoir manqué plus d'un mois de compétition sur blessure. De la tête, à la réception d'un centre de Zelarrayan, Gignac a ouvert le score et pavé le succès (2-1) du club de Monterrey, 2e du championnat, contre Guadalajara. "APG" était resté muet lors de ses deux dernières sorties locales.