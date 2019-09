Mexique: Gignac buteur, les Tigres remportent le derby

Les Tigres restaient sur 6 matches nuls et 2 défaites toutes compétitions confondues avant de disputer le derby de Monterrey contre le CF en terrain hostile. André-Pierre Gignac et ses camarades ont retrouvé le chemin de la victoire, samedi, en l'emportant sur la pelouse de leur rival. L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille a inscrit le deuxième but de son équipe en fin de partie (84e), en coupant un corner de la tête au premier poteau. Avant cela, c'est l'Argentin Lucas Zelarrayan qui avait ouvert le score et mis les Tigres sur de bons rails dans cette rencontre de la 12e journée du championnat d'ouverture. Gignac, qui n'avait plus marqué depuis un triplé à la mi-août, et ses coéquipiers pointent au 7e rang du classement, à six points du leader Santos Laguna.