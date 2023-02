Messi rêve d'un nouveau Mondial et parle de Mbappé

Lionel Messi a remporté le dernier trophée majeur qui lui manquait : la Coupe du Monde. Le génie argentin a réussi un grand exploit et a emmené son équipe vers le titre. Dans une interview accordée au média argentin Olé, l'attaquant du Paris-Saint-Germain a parlé de la possibilité de jouer la Coupe du Monde 2026 :

"J'ai toujours dit qu'à cause de mon âge, je pense que c'est très difficile pour moi d'y arriver. J'aime jouer au football, j'aime ce que je fais et tant que je serai en bonne santé, que je me sentirai en bonne forme physique et que je continuerai à prendre du plaisir, je le ferai. Mais je pense que la prochaine Coupe du monde est encore loin [...] En termes d'âge et de temps, je pense que c'est difficile. Mais cela dépend de l'évolution de ma carrière."

"Aucun problème avec Mbappé, au contraire !"

Toujours pour le média argentin, il a indiqué que ses relations avec Kylian Mbappé restaient très chaleureuses malgré la défaite des Bleus en finale du Mondial : "Oui, nous avons parlé du jeu, des festivités, de la façon dont les gens l'avaient vécu en Argentine, au moment où j'étais en vacances, et des festivités que nous avions eues. Et rien, rien de plus, mais ça va bien, vraiment bien [...] J'étais de l'autre côté aussi, j'ai perdu une finale mondiale (en 2014 contre l'Allemagne) aussi et je ne voulais rien savoir à ce sujet, sur ce qui s'était passé. Et rien qui touchait à la Coupe du monde à cette époque. C'est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est que je n'ai aucun problème avec Kylian, bien au contraire."