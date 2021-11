Maroc : Wilmots vers le Raja Casablanca ?

🟢يتمنى نادي الرجاء الرياضي حظا موفقا للمدرب لسعد الشابي في مسيرته الرياضية🤝🏻 pic.twitter.com/an4kyU6AGk

. Le club marocain et le technicien tunisien se sont mis d'accord pour une « séparation à l’amiable », annoncent les Aigles Verts sur leur site officiel. La décision intervient au lendemain d'une réunion du bureau dirigeant du club etface au Wydad (1-1). Arrivé en poste en avril dernier, Lassaâd Chabbi s'en va sur un bilan de 25 victoires, 10 matchs nuls et 4 défaites, avec à la clé, assortie d'une dotation record de 6 millions de dollars.Un nom revient avec une grande insistance pour lui succéder, celui de. L'ancien international belge n'exerce plus depuis décembre 2019, date de la fin de son mandat en tant que sélectionneur de l'Iran. Si ce mouvement se concrétisait, l'ex-coach des Eléphants de Côte d'Ivoire retrouverait au Raja son compatriote, le directeur technique Patrick De Wilde.