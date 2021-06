Le Sénégal aurait dû saluer sans réserve l'allant offensif retrouvé de ses Lions de la Teranga, vainqueurs convaincants de la Zambie (3-1), samedi à Thiès en match amical de préparation. Oui, mais voilà, cette belle prestation a été éclipsée, et c'est le cas de le dire, par la panne électrique qui a, une trentaine de minutes durant, plongé le stade Lat Dior dans le noir. Obligés de patienter 35 minutes entre les deux mi-temps, les joueurs ont dû faire avec une situation indigne d'un match international. Et la pilule n'est pas passée pour le plus fameux d'entre eux, Sadio Mané.

« Le peuple sénégalais mérite mieux. »

« Le peuple sénégalais mérite mieux. C'est déplorable ce qui s'est passé », a lâché le capitaine des Lions, cité par Dakaractu. « Pour les joueurs de haut niveau quand on attend 30 à 35 minutes, puis qu'on doit se remettre dans le jeu c'est compliqué. Ce qui s'est passé n'est pas digne d'un pays de football comme le Sénégal », a ajouté le joueur de Liverpool, avant de tacler les dirigeants et décideurs sénégalais. « Je pense qu'ils doivent faire mieux. Et l'état du terrain est aussi catastrophique ! » Voilà qui fait pour le moins désordre dans un pays dont toutes les enceintes ont été déclarées impropres à la réception de matchs officiels par la CAF et la FIFA…