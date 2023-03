Manchester United : Greenwood écarté de l'entraînement

Malgré l'arrêt des poursuite de la justice anglaise contre Mason Greenwood, l'attaquant n'est pas prêt de retrouver le chemin des terrains. Poursuivi pour tentative de viol et d'agression sur sa compagne, avant que la justice ne retire toutes les charges qui pesaient contre lui, Greenwood fait désormais l'objet d'une enquête interne au sein de son club.

Pas sûr de rejouer un jour pour United

Suspendu par Manchester United depuis janvier 2022, l'avenir du joueur est plus qu'incertain dans le Nord de l'Angleterre. Alors que plusieurs médias anglais viennent d'annoncer que l'enquête interne devrait se poursuivre jusqu'à cet été, le joueur ne devrait par conséquent pas rejouer de la saison. S'il n'a jamais caché sa motivation de reprendre l'entraînement le plus vite possible, Manchester a préféré en savoir plus sur les circonstances de son arrestation avant de prendre une décision.

Lâché par ses sponsors dès le début des poursuites (Nike, EA Sports ou encore Cadbury), Greenwood n'est aujourd'hui toujours pas sûr de rester à Manchester United. Selon les conclusions de l'enquête interne, le joueur pourrait soit continuer dans son club, soit se voir transférer vers un autre ou encore être résilié de son contrat le liant aux Red Devils jusqu'en 2025. La semaine dernière, plusieurs journaux anglais annonçaient que Manchester United avait refusé plusieurs offres venant de Turquie pour son joueur.