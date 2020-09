Comme les autres sélections africaines, l'Algérie effectuera un stage de préparation du 5 au 13 octobre. Désireux d'affronter des adversaires consistants, le sélectionneur Djamel Belmadi a été exaucé. La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé que les Fennecs disputeraient deux matchs amicaux, dont un contre le Nigeria, médaillé de bronze de la CAN 2019, et qualifié pour les trois dernières Coupes du monde. Cette rencontre face aux hommes de Gernot Rohr, déjà croisés en demi-finales de la CAN 2019, aura lieu le vendredi 9 octobre 2020 (20h30), à Sankt Veit an der Glan en Autriche. "Ce sont les deux Fédérations, algérienne et nigériane, qui ont souhaité programmer cette rencontre en prévision des préparatifs des deux nations pour les prochaines échéances", a indiqué la FAF. Le second adversaire des champions d'Afrique n'a pas encore été dévoilé. Selon des sources concordantes, il pourrait s'agir du Mexique.