Losc: Lopez bloque le départ de Campos 

Très remonté contre José Mourinho, qui a attiré à Tottenham deux de ses adjoints (Joao Sacramento et Nuno Santos), Christophe Galtier peut être rassurer, le conseiller sportif du président Gérard Lopez, Luis Campos, ne quittera pas le club nordiste lui aussi, comme cela a pu être évoqué.

«Luis (Campos) et moi sommes collaborateurs, mais surtout amis, et nous travaillons sur un projet commun avec une grande trajectoire. Et le projet est loin d'être fini. Il ne quittera pas le club. Il reste avec nous», a déclaré le boss des Dogues sur RMC Sport.