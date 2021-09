La confiance des Giallorossi avait été ébranlée ce week-end par la défaite contre la Lazio dans le derby (3-2), le rebond a donc été pris de la bonne façon. Grâce à des réalisations de Stephan El Shaarawy (7ème), Chris Smalling (66ème) et Tammy Abraham (68ème), la Roma a validé une victoire logique dans la compétition, renforçant son rang de favorite au succès final.

"J'ai aimé le résultat, c'est ce qui compte au final", a déclaré Mourinho à Sky Sport Italia, glissant un léger tacle à l'égard de la Lazio Rome par la suite : "Il y a quelques jours, nous avons dominé contre une équipe qui semblait petite et pourtant nous avons perdu. Ce soir, nous avons gagné et c'est le plus important. Nous avons besoin de cinq ou six points supplémentaires pour assurer la qualification. Beaucoup de joueurs se sont reposés, nous n'avons eu aucune nouvelle blessure, donc tout est positif."



Triplé pour Kane, Tottenham victorieux

. Après son succès pour son entrée en lice dans la compétition face au CSKA Sofia (5-1), la formation dirigée par José Mourinho est allée s'imposer un peu moins largement, ce jeudi soir, sur la pelouse de Zorya Luhansk, en Ukraine (0-3).. Tenue en échec par Rennes lors de la première journée de la compétition, le 16 septembre dernier (2-2), les Spurs ont su faire le travail, face au NS Mura. L'ouverture du score signée Dele Alli à la quatrième minute a permis à la formation de Nuno Espirito Santo de bien démarrer. Une réalisation de Giovani Lo Celso quelques minutes plus tard (8ème) ainsi qu'un triplé d'Harry Kante (68ème, 77ème, 88ème) ont permis au club anglais de tranquillement s'imposer malgré la réduction du score, vaine, de Mura par Kous (52ème).