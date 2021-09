Ligue Europa Conference : Sulemana, Rennes a mis la main sur un crack

Un an après fait signer Jérémy Doku, Rennes semble à nouveau avoir eu le nez creux avec Kamaldeen Sulemana. Auteur d'une saison prometteuse au Danemark avec le FC Nordsjaelland en Superligaen l'an dernier (dix buts et huit passes décisives en 30 matchs), le Ghanéen de 19 ans a décidé cet été de franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant Rennes contre un chèque d'environ 15 millions d'euros. « Le projet était très intéressant et bon pour moi. Il y a beaucoup de jeunes talents. C'est bon pour m'améliorer. J'ai aussi pensé à mon temps de jeu. Ici j'avais des chances de jouer plus », confiait alors l'ailier gauche, pour justifier son choix de s'engager avec le club breton.

Déjà trois buts pour Sulemana

Rapidement lancé dans le bain par Bruno Genesio, le nouveau numéro 10 du SRFC n'a pas mis longtemps pour s'illustrer. 14 minutes exactement. Auteur de l'ouverture du score contre Lens (1-1), lors de la 1ere journée de Ligue 1, Sulemana enchantait alors le Roazhon Park. Après ce début en fanfare, le Ghanéen a connu un léger coup de moins bien qui lui a valu d'aller sur le banc pendant trois rencontres. Impliqué sur le but de Gaëtan Laborde contre Tottenham (2-2) lors de la 1ere journée de Ligue Europa Conférence, le natif de Techiman a encore plus brillé quelques jours plus tard contre Clermont (6-0), avec un doublé à la clef. Sans un très bon Benoit Costil, l'intéressé aurait également pu faire la différence contre Bordeaux (1-1), le week-end dernier.

Sulemana dans les pas de Dembélé

En attendant, grâce à son doublé contre le promu auvergnat, Sulemana est devenu le plus jeune joueur de Rennes à inscrire un doublé en Ligue 1 depuis Ousmane Dembélé, lui qui fait d'ores et déjà mieux que Doku en Ligue 1 la saison dernière (deux buts). « On a vu sa vitesse et sa percussion, mais aussi son adresse devant le but. (...) Et je l'ai trouvé très structuré sur l'aspect défensif, avec beaucoup d'efforts de replacement et de contre-pressing », confiait à son sujet Genesio, déjà sous le charme de sa pépite. Annoncé titulaire ce jeudi soir contre Vitesse Arnhem (21h), le Ghanéen sera une nouvelle fois attendu pour dynamiter l'attaque des Rennais lors de cette rencontre européenne.