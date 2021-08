Ligue Europa Conférence - Rennes avec Tottenham pour la grande première !

Hugo Lloris, Harry Kane, Son Heung-min... Rennes va recevoir les stars de Tottenham dès la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, a décidé vendredi le tirage au sort à Istanbul, qui n'a pas été tendre avec les Bretons. En plus des "Hotspurs", l'un des grands favoris pour le titre, l'équipe de Bruno Genesio est tombée sur le Vitesse Arnhem (Pays-Bas) et le NS Mura (Slovénie). "C'est un groupe qui ressemble à un groupe de Ligue Europa. C'est pas plus mal de jouer contre les grosses équipes. C'est difficile mais on est plutôt content", a réagi l'entraîneur, sur RMC Sport. Cette nouvelle compétition, au plateau moins relevé que la Ligue des champions et la Ligue Europa, laissait entrevoir à Rennes des déplacements exotiques. Mais à défaut de Gibraltar, Chypre, l'Arménie, la Finlande, le Kazakhstan ou l'Azerbaïdjan, les Rouge et Noir ont hérité d'une référence européenne, finaliste de la C1 en 2019.

Tottenham a commencé la Premier League avec deux victoires en autant de journées. Il compte cette saison sur Kane, qui a voulu partir avant de se raviser, pour se qualifier pour la C1 l'an prochain. Rennes a mesuré la saison passée l'écart qui le séparait du top niveau européen, lors de sa première participation en Ligue des champions, conclue avec un nul et cinq défaites. Le club breton a envie de montrer qu'il a appris depuis, dans une compétition dont le niveau peut faire miroiter une potentielle épopée. Les coéquipiers de Nayef Aguerd ont réussi leurs débuts en C4, lors d'un barrage maîtrisé face aux Norvégiens de Rosenborg (2-0, 3-1). "Lorsqu'on a une compétition à jouer, on se doit d'être ambitieux", a rappelé jeudi Genesio.

Le Vitesse Arnhem a terminé 4e de la dernière saison du Championnat des Pays-Bas. Le moins bien connu NS Mura, basé dans la ville de Murska Sobota, est champion en titre de Slovénie. La Roma de l'entraîneur José Mourinho, un autre grand favori, a hérité de Louhansk (Ukraine), du CSKA Sofia (Bulgarie) et de Bodo/Glimt (Norvège). Le premier du groupe est qualifié pour les huitièmes de finale. Le deuxième doit jouer un barrage face à un troisième de Ligue Europa pour atteindre ce stade. La finale est prévue le 25 mai à Tirana, en Albanie.

Groupe G



Tottenham (ANG)

Rennes

Vitesse Arnhem (PBS)

NS Mura (SLO)