Ligue Europa Conférence (J3) : L'AS Rome humiliée face à Bodø/Glimt, Tottenham s'incline

es Giallorossi avaient remporté tous leurs matches européens jusqu'à présent cette saison, y compris les tours préliminaires, mais ce jeudi, sur la pelouse de Bodo/Glimt, l'humiliation a été totale pour une formation italienne qui avait l'occasion de se qualifier pour la suite de la compétition (6-1).

La rotation effectuée par le technicien lusitanien n'a pas porté ses fruits (titularisations de Carles Perez, Gonzalo Villar, El Shaarawy et Mayoral ). Menée 2-0 après les réalisations de Botheim (8ème) et Berg (20ème), l'équipe de la capitale italienne a su réagir par l'intermédiaire de Carles Perez (27ème), avant de subir une véritable correction. Deux nouvelles réalisations de Botheim (53ème, 80ème) ainsi que des buts de Solbakken (71ème) et Pellegrino (78ème) ont pu démontrer la supériorité écrasante de la formation norvégienne. Du même coup, Bodø/Glimt s'est hissé en tête du groupe C, avec un point de plus que son adversaire du soir. Cela ne devrait pas ravir, à coup sûr, José Mourinho.



Tottenham, sans inspiration, tombe également

Vitesse

Cette troisième journée de Ligue Europa Conférence a donné lieu à deux énormes surprises, ce jeudi soir. Les deux grands favoris à la victoire finale, l'AS Rome et Tottenham se sont inclinés, lors de matchs disputées à l'extérieur. Pour la formation de José Mourinho, la soirée a été plus que compliquée. Dans une bonne dynamique, lDans le groupe G, celui du Stade Rennais,. En déplacement sur la pelouse du Vitesse Arnheim, la formation de Nuno Espirito Santo, sans Hugo Lloris, Harry Kane et Son, laissés au repos, s'est inclinée sur la pelouse de son opposant (1-0). Concédant jusqu'à 15 tirs, les Spurs ont encaissé le seul but de la rencontre à la 78ème minute, après une réalisation victorieuse de Wittek. Lea globalement su démontrer une plus grande envie face à une formation anglaise trop amorphe afin d'espérer mieux. Ainsi, au classement, le Vitesse se positionne à une place et une unité du leader, Rennes, parvenant même à devancer les Spurs (troisièmes, quatre points). Ce dimanche en Premier League, Tottenham devra rebondir avec une opposition contre West Ham, à l'extérieur (15 heures).