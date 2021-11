Ligue des Champions (F) : L’OL chute pour la première fois de la saison à Munich

Après la démonstration de force, le coup de froid. Trois jours après avoir étrillé le Paris Saint-Germain en championnat (6-1), l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais s’est inclinée en Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich (1-0) mercredi soir, lors de la 4e journée de la phase de groupes. Les joueuses de Sonia Bompastor ont cédé sur un coup de tête de leur ancienne joueuse Saki Kumagai, venue couper un corner rentrant après l’heure de jeu (1-0, 69e).



Première défaite de la saison pour notre équipe qui s'incline sur la pelouse du @FCBfrauen.

La #teamOL reste en tête de son groupe mais la qualification n'est pas encore acquise. #FCBOL 1-0

Mais elles n’ont, surtout, pas suffisamment mis leur adversaire en danger. Les Fenottes ont ainsi attendu une frappe timide de Perle Morroni juste avant la pause pour cadrer leur première tentative de la rencontre, au bout d’un premier acte très fermé. La plus grosse situation est arrivée à l’heure de jeu, quand Catarina Macario a buté sur la gardienne adverse dans la surface, avant d’envoyer sa deuxième tentative au-dessus (59e).

Le Bayern à deux points de l’OL

Derrière, plus rien ou presque, jusqu’à une dernière frappe de Delphine Cascarino qui a rasé le montant, avant un énorme cafouillage sur le corner qui a suivi (95e). A l’arrivée l’OL a donc séché après 29 matches de rang en marquant au moins un but en C1. Les Lyonnaises n’avaient plus perdu depuis la finale de l’International Champions Cup contre les Thorns de Portland le 22 août dernier (1-0), et avaient réussi un trois sur trois jusqu’ici sur la scène européenne. Le Bayern, 2e, revient à deux longueurs de sa victime du soir, qui a par ailleurs perdu Damaris Egurrola sur blessure en première période.