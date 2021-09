Ligue des Champions (F) : L'OL avec le Bayern Munich, le PSG avec le Real Madrid en phase de groupes

Le tirage au sort complet de la phase de groupes de la Ligue des Champions féminine :

. Ce lundi s'est déroulé à Nyon (Suisse) le tirage au sort de la compétition, avec 16 équipes engagées dans le prestigieux tournoi. Éliminé en demi-finale la saison dernière par le FC Barcelone, le club de la capitale entraîné par Didier Ollé-Nicolle a été placé dans le groupe B en compagnie du Real Madrid, vice-championnes espagnoles, de Breidablik et de Kharkiv.Concernant l'OL dirigé par Sonia Bompastor, les féminines composeront avec un groupe D relevé. Sept fois championnes d’Europe,, ainsi que les Suédoises de BK Häcken (Göteborg) et le Benfica Lisbonne, champion du Portugal. La première journée se disputera les 5 et 6 octobre prochains. La phase de groupes se terminera les 15 et 16 décembre (sixième journée). Les deux premiers clubs de chaque poule sont qualifiés directement pour les quarts de finale de la compétition.Chelsea, Wolfsburg, Juventus, Servette GenèveReal Madrid, Breidablik, KharkivFC Barcelone, Arsenal, Hoffenheim, HB KogeBayern Munich,BK Häcken, Benfica