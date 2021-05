Ligue des Champions de la CAF : C'est parti pour les quarts !

C’est vendredi soir, au stade du 5-Juillet-1962, que vont débuter les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF, avec un duel attendu entre le MC Alger et le Wydad Casablanca. Face à un club marocain vainqueur de la compétition en 2017 et qui a terminé premier de sa poule, le Mouloudia n’aura pas les faveurs des pronostics.



"Il est vrai que le WAC est l’un des favoris pour gagner la Ligue des Champions, mais nous allons tout faire pour honorer le football national et le MCA, que ce soit à Alger ou à Casablanca", a déclaré l’entraîneur algérois Nabil Neghiz, de retour le mois dernier et qui espère que son équipe pourra "élever son niveau". Le vainqueur de ce double affrontement sera opposé dans le dernier carré à celui du match entre les Tanzaniens du Simba SC et les Kaizer Chiefs (Afrique du Sud).

Simba se méfie

Et si les Sud-Africains sont en difficulté en championnat, et qu’ils vont disputer leur premier quart de finale, l’entraîneur français du club de Dar es Salaam reste méfiant. "On ne veut pas perdre notre concentration en se focalisant sur leurs résultats mitigés et croire qu’un match facile nous attend", a ainsi mis en garde Didier Gomes Da Rosa dans un entretien à Goal.



Dans l’autre partie du tableau, le club égyptien d’Al Ahly, vainqueur de son 9e titre la saison dernière, retrouvera de nouveau les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns en quarts de finale, après les avoir déjà éliminés au même stade de la compétition en 2020 (2-0, 1-1). Si le champion s’en sort à nouveau, il sera ensuite opposé au CR Belouizdad ou à l’Esperance de Tunis, qui vient tout juste de remporter son championnat et sera favori face à l’autre représentant algérien présent en quarts de finale. Les trois autres quarts de finale aller se disputeront samedi, et tous les matchs retour auront lieu une semaine plus tard.