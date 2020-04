L'Euro féminin reporté d'un an

The #UEFAExCo today confirmed that the postponed UEFA Women’s EURO 2021 will be played in England from 6 July to 31 July 2022.

— UEFA (@UEFA) April 23, 2020

Les répercussions du coronavirus sur le calendrier du football mondial vont durer. L'UEFA a choisi de modifier le calendrier international du football féminin jusqu'en 2022. En raison du report de l'Euro 2020, l'instance européenne a choisi de décaler l'épreuve féminine. Une décision qui se justifie aussi par la tenue des Jeux olympiques 2020 en juillet 2021. Initialement prévu en 2021, le prochain championnat d'Europe féminin se déroulera en 2022. « En décalant ce tournoi à l'été 2022, nous nous assurons que notre principal tournoi féminin soit le seul rendez-vous majeur de l'été et obtienne l'attention qu'il mérite. » a annoncé Aleksander Ceferin.Les matchs sont prévus dans dix stades dont Old Trafford et Wembley.Ce report n'est pas sans conséquence. Il existera toujours un embouteillage dans le paysage sportif britannique puisque la finale se déroulera juste après le début des Jeux du Commonwealth mais l'UEFA a indiqué travailler sur ce problème. Pour les nations non-qualifiées aux Jeux olympiques, la période sans tournois internationaux se rallongent.Engagées dans les éliminatoires à l'Euro 2021, les Bleues ont remporté les deux premiers matchs de leur groupe. Sacrées pour la premières fois de leur histoire à domicile en 2017, les Néerlandaises vont garder le trophée un an de plus et peuvent s'en frotter les mains.