L'Espérance championne de Tunisie pour la 30eme fois

Et de 30 pour l'Espérance de Tunis ! Le club sang et or a été sacré champion de Tunisie pour la trentième fois de sa riche histoire, ce dimanche soir. Le point pris devant le CS Chebba (1-1) suffit au bonheur des hommes de Mouine Chaabani, qui avec neuf longueurs d'avance sur le CS Sfaxien ne peuvent plus être rejoints en tête, grâce au bilan des confrontations directes. Le but décisif a été inscrit par le défenseur algérien Abdelkader Bedrane (photo), suite à un corner frappé par son compatriote Raouf Benguit (65eme). Il s'agit du quatrième titre national consécutif pour les doubles champions d'Afrique en titre, éliminés cette saison de la Ligue des Champions au stade des quarts de finale. Avec un effectif largement renouvelé l'été dernier, la formation espérantiste a su garder sa suprématie dans son pays.

L'Espérance devrait être accompagnée en Ligue des Champions africaine par le CS Sfaxien. Deux jours après le retour de Faouzi Benzarti sur le banc, 23 ans après son premier passage, les Sudistes ont remporté le "classico" face à l'Etoile du Sahel (2-1) et comptent désormais cinq points d'avance (46 contre 41) sur l'US Monastirienne, battue samedi par le CA Bizertin (2-1), à la deuxième place du classement de la LP1.