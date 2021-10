Les stats folles d'Harry Kane en sélection

Harry Kane ne réalise pas sa meilleure saison à Tottenham. L'attaquant voulait partir cet été mais a finalement dû rester. Aujourd'hui, il n'a marqué lors d'aucun de ses six matches, soit 468 minutes de Premier League sans but. Le joueur de 28 ans a marqué en Carabao Cup et en Europa Conference League, mais pas en Premier League. Il veut retrouver son sens du but avec l'Angleterre contre Andorre.

Gareth Southgate est ravi

"Chaque fois que je suis assis ici et que je réponds aux mêmes questions, Harry entre sur le terrain et marque beaucoup de buts", a déclaré le sélectionneur anglais Gareth Southgate, ravi de son capitaine. "Il est fondamental pour nous et il est très motivé". Au cours des 47 matches de Southgate à la tête de l'Angleterre, Kane a marqué 36 buts pour 13 passes. Avec 41 buts, il est le cinquième meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre derrière Wayne Rooney (53), Bobby Charlton (49), Gary Lineker (48) et Jimmy Greaves (44). "Il se rapproche d'un nombre incroyable de buts", a déclaré Southgate. "Nous avons eu trois matchs lors de la dernière fenêtre, il a joué les trois et a marqué dans les trois".