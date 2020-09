Les Kaizer Chiefs gagnent et se rapprochent du titre

Les Kaizer Chiefs ont fait un grand pas vers le sacre en battant Chippa United (1-0), mercredi. Un but de leur star zimbabwéenne Khama Billiat a suffi aux Amakhosi pour renouer avec la victoire au meilleur moment après deux défaites consécutives. Les Chiefs, qui enregistraient le retour de leur gardien de but Itumeleng Khune (le Nigérian Daniel Akpeyi est forfait jusqu'à la fin de la saison au moins) gardent ainsi la tête du classement de la PSL, à égalité de points (56) avec les Mamelodi Sundowns, mais avec une meilleure différence de buts (+21 contre +18) et une meilleure attaque (47 buts contre 40). La 30eme et dernière journée, samedi, verra les deux équipes affronter des formations de bas de tableau : Baroka FC pour les Kaizer Chiefs et Black Leopards pour les Mamelodi Sundowns. Ces derniers devront impérativement obtenir un meilleur résultat que leurs rivaux de Soweto pour les empêcher de décrocher le titre qui les fuit depuis cinq ans.