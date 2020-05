Les grands derbys mondiaux : Kaizer Chiefs – Orlando Pirates

En Europe, Kaiser Chiefs est un groupe de rock. En Afrique du Sud, les Kaizer Chiefs sont une religion footballistique. Et si vous ne le saviez pas, l’origine du nom de la troupe britannique provient bien de ce club, leurs membres étant des supporters de Leeds voulant ainsi rendre hommage (en 2003) à leur joueur Lucas Radebe, ancien capitaine de la formation sud-africaine. L’origine du derby de Soweto, le principal township de Johannesburg et même du pays – les townships regroupaient les non-blancs avant l’apartheid – est très simple à comprendre : les Kaizer Chiefs n’ont été créés qu’en 1970, venant marcher sur les platebandes des historiques Orlando Pirates, nés en 1937.







Kaizer Motaung, ancien joueur pro qui revenait des Etats-Unis, a donné le nom à son club, construisant très vite une équipe en mesure de gagner : la Coupe en 1971, le Championnat en 1974. Et dès 1971, un des plus grands matchs a déjà lieu, avec la victoire 4-3 des Chiefs qui étaient menés 3-1. Les Pirates ont surtout réussi à redorer leur blason dans les années 1990 (champions d’Afrique en 1995), mais les Chiefs n’en ont pas moins réussi à devenir un club un peu plus populaire en très peu de temps, en Afrique du Sud comme ailleurs. Le 13 janvier 1991 et le 11 avril 2001, 42 et 43 supporters sont morts dans des incidents en marge des rencontres. Il y a deux mois, le 29 février, la victoire 1-0 des Chiefs chez les Pirates était l’avant-dernier match en date des deux équipes.



Des joueurs notables ont évidemment marqué les deux camps. Doctor Khumalo, par exemple, aux Kaizer Chiefs dans les années 80 et 90, retenu pour le Mondial 98. Son coéquipier en sélection Mark Fish, qui a affronté l’équipe de France en 1998, était lui un leader défensif des Pirates avant de s’exporter en Angleterre (Bolton, Charlton). Plus tôt, l’attaquant Jomo Sono emmenait aussi les Pirates dans les années 70, lui qui est ensuite devenu sélectionneur des Bafana Bafana.



Bilan : 70 victoires des Kaizer Chiefs – 43 nuls – 51 victoires des Orlando Pirates