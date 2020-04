Les grands derbys du monde : Boca Juniors – River Plate

La délocalisation à Madrid

Le club de River Plate a été créé en 1901, et Boca Juniors quatre ans plus tard. Les deux rivaux étaient d’abord voisins, dans le quartier populaire de La Boca, situé non loin des docks, avant que River ne déménage dans le nord de Buenos Aires, au sein d’une zone plus cossue, dans le barrio de Nunez, à la fin des années vingt. C’est là que les joueurs de River ont ensuite été surnommés "Los Millonarios" ("Les Millionnaires"), et que le club est devenu celui des classes aisées, par opposition aux "Xeneizes" ("Génois", comme l’origine des créateurs du club) de Boca Juniors. Ces derniers évoluent dans la mythique Bombonera depuis 1940, soit deux ans après l’inauguration du stade de River Plate, l’Estadio Monumental, qui est le plus grand d’Argentine (70 000 places contre 54 000 pour celui de Boca).Le premier match officiel entre les deux équipes, remporté par River (2-1), a eu lieu en 1913. 15 ans plus tard, Boca inflige aux Millonarios ce qui reste encore à ce jour la plus grosse défaite jamais enregistrée dans un Superclasico (6-0). Mais c’est en 1931 que leur rivalité va vraiment exploser. Le 20 septembre, leur rencontre sera interrompue à moins d’une demi-heure de la fin, après une bagarre générale et trois expulsions, alors que des supporters auraient tenté de mettre feu aux tribunes de l’ancien stade de Boca Juniors. Un chaud derby qui a aussi vu des grands joueurs briller, comme Alberto Di Stefano ou Enzo Francescoli côté River et Juan Roman Riquelme et Diego Maradona pour Boca. Un "Pibe de Oro" qui aura marqué son premier Superclasico de toute sa classe, avec un doublé en 1981 (3-0), dont un but somptueux. Dans l’histoire récente, leur duel en finale de la Copa Libertadores 2018 a marqué les esprits. Car après le 2-2 de l’aller, le retour n’avait pu se jouer dans le stade de River, suite au caillassage du car des joueurs de Boca sur le trajet du Monumental. Une finale retour qui sera disputée pour la première fois de l’histoire à l’étranger, au stade Santiago-Bernabeu de Madrid, et verra le succès de River Plate 3-1.: 89 victoires de Boca Juniors – 79 nuls – 83 victoires de River Plate