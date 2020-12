Les finances du football africain restent dans le rouge

La Confédération africaine de football a tenu son assemblée générale, la 42eme du nom, ce vendredi par visio-conférence. Parmi les points à l'ordre du jour, l’adoption des bilans moral et financier et du budget 2021. 47 des 54 associations membres ont pris part au vote, a indiqué le secrétaire général Abdelmounaïm Bah. 41 d’entre elles ont approuvé les comptes malgré un résultat net négatif de 6,5 millions de dollars en 2019-2020 et un budget pour l’exercice 2020-2021 en déficit de 13,6 millions de dollars. "Les finances de la CAF s’inscrivent dans un déficit structurel, c’est-à-dire un déficit d’année en année", a expliqué le Marocain Fouzi Lekjaa, président de la commission des finances et vice-président de la CAF, cité par nos confrères du site Le360.