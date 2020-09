Déjà à l'origine de perturbations massives du calendrier de la saison en Afrique, le coronavirus va-t-il provoquer un nouveau report, des demi-finales de Coupes africaines cette fois ? C'est en tout cas ce que laisse entendre ce vendredi Le 360. Selon le site d'information marocain, les rencontres du dernier carré de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, programmées initialement fin septembre, vont sans grosse être décalées au mois prochain. La question sera au menu d'une réunion du comité exécutif de la CAF, le 10 septembre prochain, indique le même média.

Le Maroc et l'Egypte lourdement frappés

La situation sanitaire au Maroc et en Egypte est à l'origine de cette probable décision. "Les deux pays sont lourdement frappés par la Covid-19 et des cas ont même étaient déclarés au sein de certains clubs qualifiés pour cette phase", a précisé une source proche de l'instance panafricaine, citée par Le 360. Pour rappel, les demi-finales de la C1 mettront aux prises les deux clubs de Casablanca (Raja et Wydad) à leurs homologues du Caire (Zamalek et Al-Ahly). Quant à celles de la C3, elles opposeront le Hassania d’Agadir à la Renaissance sportive de Berkane, et les Egyptiens de Pyramids FC aux Guinéens du Horoya.