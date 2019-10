Les 20 finalistes pour le Golden Boy

Avec les sacres de Paul Pogba en 2013, Anthony Martial en 2015 et Kylian Mbappé en 2017, la France est le pays le plus titré au palmarès du Golden Boy. Mais cette récompense donnée au meilleur footballeur de moins de 21 ans évoluant en Europe ne devrait pas revenir dans l’Hexagone cette année. Un seul représentant tricolore est présent dans la liste des 20 nommés, qui a été dévoilée mardi par le quotidien italien Tuttosport.

Il s’agit de Mattéo Guendouzi, le milieu d’Arsenal, devenu incontournable dans l’entrejeu des Gunners. Six autres Français étaient pourtant nommés dans une pré-liste de 40: Alban Lafont (Nantes), Boubacar Kamara (OM), Jean-Clair Todibo (Barça), Benoît Badiashile (Monaco), Ibrahima Konaté (Leipzig) et Mickaël Cuisance (Bayern). On note qu’aucun joueur offensif français n’a été pré-sélectionné, Mbappé étant désormais hors-concours puisqu’il fête ses 21 ans au mois de décembre.

Le défenseur néerlandais Matthijs De Ligt est candidat à sa propre succession, mais un attaquant pourrait bien cette fois-ci s’offrir ce "Ballon d’or U21". Le Portugais Joao Félix, l’Anglais Jadon Sancho ou le Brésilien Vinicius font partie des favoris. Ansu Fati, la grande révélation du Barça, Mason Mount, le numéro 10 de Chelsea, ou encore Moise Kean, désormais à Everton, sont également de la partie. Un collège de 40 journalistes européens peut désormais faire son choix.

Les 20 finalistes: Matthijs De Ligt (Juventus), Alphonso Davies (Bayern), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Ansu Fati (Barça), Phil Foden (Man City), Mattéo Guendouzi (Arsenal), Erling Haland (Salzbourg), Kai Havertz (Leverkusen), Joao Félix (Atlético), Dejan Joveljic (Francfort), Moise Kean (Everton), Lee Kang-In (Valence), Andrij Lunin (Valladolid), Donyell Malen (PSV), Mason Mount (Chelsea), Rodrygo (Real Madrid), Jadon Sancho (Dortmund), Ferran Torres (Valence), Vinicius Jr (Real Madrid), Nicolo Zaniolo (Roma).