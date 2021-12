L’Egypte renverse la Jordanie, la Tunisie prochain adversaire / Coupe Arabe (quarts)

L'Egypte a dû batailler jusqu'en prolongation pour venir à bout de la Jordanie (3-1, a.p.) et décrocher son ticket pour les demi-finales de la Coupe Arabe de la FIFA, samedi à Al Wakrah. Une frappe limpide avait permis à Al Anaimat d'ouvrir le score (12e) et les Pharaons allaient mettre une mi-temps à refaire ce retard, par Hamdi (45e). Après une seconde période sans rythme, les choses se décidaient en prolongation, quand les hommes de Carlos Queiroz faisaient enfin parler leur supériorité, grâce aux remplaçants Refaat (100e) et Dawoud (119e). En demi-finales, les vainqueurs du jour affronteront la Tunisie, avec un jour de récupération en moins et une demi-heure de plus dans les jambes. La seconde demi-finale de ce samedi oppose le Maroc à l'Algérie (20h).

Le onze égyptien : El-Shennawy - Kamal, Yaseen, El-Wensh, Fattouh - M.Fathi, El-Sulya, Hamdy Fathi - H.Faisal, Zizo, M.Hamdy.