L'ECA soutient la relance du football européen

Le Conseil exécutif de l'ECA s'est réuni mardi à Munich pour sa première réunion en personne depuis février 2020, convoquée par le nouveau président de l'ECA, Nasser Al-Khelaïfi, en présence du président de l'UEFA, Aleksander Čeferin. La réunion s'est tenue à un moment où le football est confronté à des défis permanents, à la lumière des impacts de la pandémie de COVID et des ramifications du projet malheureux de la Super Ligue européenne (ESL).

La réunion, qui a lieu au moment où le football européen se concentre sur le tournoi de l'UEFA EURO 2020, a vu le Conseil d'administration convenir d'un certain nombre de positions importantes qui comprennent :

- la poursuite des efforts pour renforcer la relation de confiance de l'ECA avec l'UEFA par le biais d'un nouveau protocole d'accord (MoU) destiné à définir le paysage après 2024, qui cherchera essentiellement à sauvegarder la stabilité future à long terme du football européen.

- S'engager dans des discussions urgentes avec l'UEFA pour demander le développement d'une série de mesures de soutien financier immédiat pour les clubs européens afin de soulager les pénuries de liquidités dans le football.

- Fournir le plein soutien de l'ECA à la Convention de l'UEFA sur l'avenir du football européen, qui vise à assurer la durabilité à long terme du jeu. L'ECA s'engage à jouer un rôle de premier plan en soutenant tous les efforts autour de la Convention.

- Réitérer l'engagement de l'ECA à travailler avec l'UEFA et la FIFA pour gérer au mieux le calendrier international des matchs (IMC), en s'assurant que les joueurs bénéficient des protections nécessaires lorsqu'ils participent à des compétitions internationales par équipes. Il a également été convenu d'accélérer les discussions avec les parties prenantes afin d'élaborer un CIM plus cohérent, équilibré et harmonisé pour la période au-delà de 2024.

- Gérer les retombées et les implications du projet ESL. Le Conseil d'administration a salué la décision de 9 des 12 clubs dissidents de renoncer au projet et de réaffirmer leur engagement envers l'ECA (conformément à la "Déclaration d'engagement des clubs" convenue avec l'UEFA). Un processus de réintégration des 9 clubs au sein de l'ECA a maintenant été défini.

Commentant la réunion, le président de l'ECA, Nasser Al-Khelaïfi, a déclaré : "Le rôle de l'ECA dans la protection de l'avenir du football européen n'a jamais été aussi important. A l'avenir, je m'assurerai que l'ECA continue à protéger les intérêts de tous les clubs européens, de leurs communautés et de leurs fans. La présence du Président Čeferin à la réunion d'aujourd'hui témoigne du fait que le football européen est imbattable lorsqu'il agit de manière unie. Ce sera l'esprit déterminant à travers lequel je dirigerai l'ECA et nos clubs membres tout au long de mon mandat de président de l'ECA."