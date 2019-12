Le Real Madrid doit vite trouver 200 millions d'euros pour être dans les clous du fair-play financier

Selon Marca, le Real Madrid doit générer 200 millions d'euros afin d'équilibrer ses livres de compte sur la saison 2019/2020. Le club madrilène a dépensé 350 millions d'euros sur le recrutement d'Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy et Rodrygo Goes lors du dernier mercato estival.



Madrid a aussi récupéré la bagatelle de 150 millions d'euros grâce aux ventes de Marcos Llorente, Keylor Navas, Raul de Tomas, Mateo Kovacic et Theo Hernandez. Cette différence de 200 millions d'euros inquiète les décisionnaires du club espagnol, qui craignent les foudres du fair-play financier de l'UEFA. Pour rappel, la dépense nette maximale qu'un club peut avoir est de 100 millions d'euros, ce qui signifie que le Real Madrid a du travail devant lui. De quoi impacter le prochain recrutement des merengue ? Pour rappel, le Real vient de s'imposer face à l'Espanyol Barcelone (2-0) pour prendre provisoirement la tête de la Liga.