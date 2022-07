Le PSG au Japon, entre "business" et chantiers sportifs

Après une coupure de deux ans liée à la pandémie de coronavirus, le champion de France renoue avec les lucratifs stages estivaux à l'étranger et repart à la conquête de l'Asie. Mais après la Chine en 2014, 2018 et 2019, c'est la première fois que le club de la capitale pose ses valises sur le sol japonais depuis son rachat par le Qatar en 2011. La Chine étant fermée en raison des restrictions sanitaires, les décideurs parisiens ont logiquement opté pour l'Empire du Soleil Levant qui constitue un marché tout aussi essentiel dans la stratégie de développement de la "marque PSG".

> Mercato Express (15/07) - Ekitike arrive à Paris <

Les Parisiens s'étaient déjà rendus au Japon en 1995 durant l'ère Canal+ mais difficile de comparer les deuxépoques. Depuis l'arrivée aux commandes de QSI (Qatar Sports Investments), Paris a pris une dimension mondiale et peut s'appuyer sur trois des plus grandes figures du football international, qui devraient être forcément au centre de toutes les attentions des fans locaux.

Trois matches amicaux sont programmés contre des équipes de la J-League (Kawasaki Frontale le 20 juillet à Tokyo, Urawa Red Diamonds le 23 juillet à Saitama, Gamba Osaka le 25 juillet à Osaka) au cours d'une tournée très dense qui verra les joueurs jongler entre séances d'entraînement, dont deux ouvertes au public, et de nombreuses opérations commerciales avec les partenaires du club. Une académie doit également être inaugurée sur place.

Au-delà de l'aspect marketing, ce stage doit permettre au nouvel entraîneur Christophe Galtier d'ajuster ses options juste avant le premier grand rendez-vous de la saison, le Trophée des champions prévu le 31 juillet à Tel Aviv face à Nantes, qui précédera d'une semaine le redémarrage de la Ligue 1 le 6 août à Clermont.

Un groupe élargi

Tout à leur désir de s'appuyer sur un effectif resserré, le successeur de Mauricio Pochettino et Luis Campos, le tout frais conseiller football, auraient bien aimé opérer un premier écrémage en laissant à Paris tous les joueurs jugés indésirables, en attendant de leur trouver un point de chute. Si Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Ander Herrera, Rafinha ou Laywin Kurzawa ont été dispensés du voyage, c'est finalement un groupe plutôt élargi de 25 éléments qui a été convoqué, comprenant notamment Mauro Icardi, Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer, malgré la volonté des décideurs parisiens de s'en séparer. La faute à un recrutement encore inachevé, le milieu portugais Vitinha étant pour le moment la seule arrivée enregistrée.

Mais l'ex-joueur de Porto devrait être rapidement suivi par le jeune attaquant français Hugo Ekitike (20 ans), qui rejoindra ensuite ses nouveaux coéquipiers au Japon. Galtier a connu son baptême du feu à la tête du PSG vendredi en battant 2-0 en amical Quevilly-Rouen (L2) et a confirmé sa préférence pour un schéma à trois défenseurs. Mais cette rencontre s'est disputée sans plusieurs cadres (Mbappé, Neymar, Verratti, Kimpembe, Hakimi, Mendes) et c'est bel et bien au Japon que s'esquisseront véritablement les pistes tactiques de l'entraîneur français et le profil de son futur onze de départ.

Une question est sur toutes les lèvres: comment compte-il faire évoluer ensemble son trio de feu en attaque Mbappé-Messi-Neymar ? Les trois vedettes parisiennes seront en tout cas particulièrement mises en avant au Japon. Le PSG a ainsi organisé dès dimanche une conférence de presse en présence de ses superstars. Les premières paroles de Neymar, dont l'avenir fait l'objet de nombreuses spéculations depuis que le président Nasser Al-Khelaifi a décrété la fin du "bling-bling" au PSG, seront scrutées de près. "Je souhaite que Neymar reste, parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale c'est mieux de les avoir avec que contre", avait déclaré Galtier lors de son intronisation le 5 juillet. On attend désormais la réaction du principal intéressé.