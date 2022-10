Le compte à rebours final a commencé pour le stade du 5-Juillet d'Alger. Une commission de la Confédération africaine de football effectuera le 30 octobre prochain une visite d'inspection de l'enceinte, en prévision de son homologation pour le CHAN 2022, prévu du 14 janvier au 3 février dans le pays. C'est ce qu'a annoncé le directeur du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf, Mohamed Bekhti. « Le ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a donné des instructions pour la fin des travaux le 30 octobre au plus tard », a-t-il précisé.

Les réserves de la CAF

Pour rappel, le complexe est fermé depuis le mois de juillet dernier. La CAF avait alors émis une série de réserves quant aux travaux de mise à niveau de l'infrastructure. Ces griefs portaient sur l’agrandissement de la tribune présidentielle et la salle de presse, l’installation des sièges sur la partie inférieure du stade, l’ajout de deux vestiaires supplémentaires, ainsi que l’ouverture de deux voies d’accès au stade au niveau de la tribune dite Le Flambeau. Aucune date de réouverture n'a été fixée à ce jour. « La pelouse est dans un excellent état, il ne reste plus que la pose des sièges », a conclu Mohamed Bekhti, confiant quant au feu vert de l'instance panafricaine.