Le Graët et Maracineanu "ensemble pour lutter contre les discriminations"

Alors qu'ils se sont écharpés par médias interposés sur le sujet de l'homophobie, la ministre des Sports Roxana Maracineanu et le président de la FFF Noël Le Graët se sont vus mardi soir au Stade de France, en marge de la rencontre des Bleus contre Andorre. Il en ressort que le ministère des Sports et la FFF sont "engagés ensemble pour lutter contre les discriminations", comme l'indique la FFF dans un communiqué.

"Le football français, au nom des valeurs qu’il porte et véhicule, entend consolider sa politique de prévention des discriminations, avec l’appui du ministère et de ses partenaires, ajoute la FFF. Elle s’illustre par des actions concrètes de sensibilisation, d’éducation et de pédagogie menées sur le terrain, au quotidien, notamment au titre du Programme éducatif fédéral. Ce programme, déployé sur tout le territoire depuis 2014, bénéficie aujourd’hui à plus de 800 000 jeunes licenciés."

En ce qui concerne le sujet de l'arrêt des rencontres, le sujet le plus clivant, voici ce que dit le communiqué de la Fédération: "L’arbitre d’un match et son délégué disposent à ce titre d’outils réglementaires pour agir jusqu’à la procédure d’arrêt de match (interruption et arrêt). La ministre des Sports et le président de la FFF partagent le principe d’une action qui doit être aussi résolue qu’adaptée et pragmatique en cas d’injures ou de propos discriminatoires et font confiance au discernement des arbitres et des commissions de discipline."