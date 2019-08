Le Gazélec écope d'un point en moins

La sanction est tombée, et elle est conforme au règlement. Le Gazélec a écopé d'un point de suspension, d'une défaite 3-0, d'indemnités à régler au Red Star et aux officiels de la rencontre, en plus de 20 000€ d'amende pour "atteinte à l'image du championnat", pour avoir refusé de jouer la 1ere journée de National.

Le club corse voulait contester la décision de la DNCG de repêcher le FC Sochaux en Ligue 2, obligeant ainsi le GFCA à évoluer en National.

Avec ce chapitre fermé, la saison du Gaz va pouvoir commencer ce vendredi, avec la réception d'Avranches. Le match se déroulera à huis clos après les événements survenus lors du barrage d'accession contre Le Mans en mai dernier.