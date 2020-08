Le Covid-19 provoque le report du derby de Casablanca

Le Covid-19 continue de perturber le championnat du Maroc. Lundi, alors que la barre des cent joueurs contaminés était dépassée sur les deux premières divisions, la Fédération a annoncé le report de quatre matchs comptant pour la 25eme journée de Botola Pro, dont douze des seize clubs dénombrent au moins un cas positif. Les rencontres RS Berkane - AS FAR, Ittihad Tanger - Renaissance de Zemamra, Rapide Oued Zem - Hassania Agadir et le derby de Casablanca entre le Wydad et le Raja, prévu mercredi et capital dans la course au titre (le Raja est leader avec 5 points d'avance sur le Wydad, qui compte un match en moins), ont été reportées à une date ultérieure.