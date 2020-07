Le Cameroun n'accueillera pas le Final Four de la C1 africaine

Le dénouement de la Ligue des Champions africaine 2019-2020 ne se déroulera pas au Cameroun. La Fédération camerounaise de football a décliné officiellement ce lundi la proposition de la Confédération africaine de football. « Le vendredi 10 juillet 2020, j’ai, en ma qualité de président de la Fédération Camerounaise de Football, saisi la CAF en réponse à l’offre faite au mois de mai par l’instance faîtière du football africain pour l’organisation en Final Four de la Champion’s League édition 2020 au stade de Japoma à Douala, a indiqué le président de la Fécafoot, Seidou Mbombo Njoya. J’ai fait connaître à la CAF que le gouvernement n’a pas marqué son accord pour l’accueil par le Cameroun des demi-finales et finale de cette prestigieuse compétition africaine en raison des risques sanitaires liées à la pandémie du Covid-19 et les incertitudes sur l’évolution à court terme de cette pandémie. »

Pour rappel, le Cameroun avait décidé dès la mi-mai de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020, interrompue deux mois plus tôt par la pandémie. Le pays déplore à ce jour 359 décès dus au coronavirus, pour un total de 14 916 cas recensés officiellement. Le 30 juin dernier, la phase finale de la prochaine CAN, programmée en janvier 2021 au Cameroun, avait été reportée d'un an pour les mêmes raisons sanitaires. La Confédération africaine de football va devoir trouver un autre pays d'accueil pour les deux demi-finales de la C1 (Al-Ahly - WAC Casablanca et Zamalek - Raja Casablanca), disputées sur un seul match, et la finale de l'épreuve.