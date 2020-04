Le bel hommage de Balotelli à Favre

Depuis son retour en Bundesliga à l’été 2018, Lucien Favre, qui sortait d’une expérience de deux années plutôt réussies à l’OGC Nice, n’échappe pas aux critiques. Notamment après un exercice 2018-2019 où le trophée de champion d’Allemagne semblait promis à son équipe de Dortmund, en quête du titre depuis 2012. Mais si le Borussia a dominé une grande partie de la saison et occupé la tête du classement pendant 21 journées sur 34, c’est bien le Bayern Munich qui a nouvelle fois été sacré, après avoir notamment balayé son rival à quelques journées de la fin (5-0).

Son BVB s’était trouvé

Cette saison encore, le technicien helvétique a été chahuté, en raison de l’inconstance dans les résultats et de ses tâtonnements tactiques. Son BVB, renforcé par Can et surtout le prodige Haaland, semblait toutefois s’être trouvé lors des semaines précédant l’interruption de la saison à cause de la crise sanitaire. Même si le dernier match du deuxième de Bundesliga, à quatre points du leader bavarois, reste cette défaite 2-0 dans un Parc des Princes à huis-clos, synonyme de deuxième élimination consécutive en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

"Un grand entraîneur"

Pour se consoler, "Lulu", comme on le surnomme en Suisse, a pu apprécier les déclarations de son ancien joueur à Nice, Mario Balotelli, qu’il a eu sous ses ordres entre 2016 et 2018. "Il m’a rendu bien meilleur, notamment sur le plan tactique. Alors qu’avant, je fonctionnais beaucoup à l’instinct", a récemment confié le fantasque attaquant italien sur Instagram.

Un "Super Mario", auteur de 43 buts en 76 matchs avec les Aiglons, qui avait déjà tout le bien qu’il pensait de Favre lors de son passage sur la Côte d’Azur : "J'ai découvert un grand entraîneur. Il est très bon tactiquement mais aussi dans sa manière de gérer le vestiaire."