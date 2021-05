LDC : Simba rate sa remontada d’un but, Al-Ahly sort les Mamelodi Sundowns

Les deux premiers quarts de finale retour de la Ligue des Champions africaine ont vu les vainqueurs des manches aller valider leur ticket pour les demi-finales. Ce ne fut pas de tout repos pour les Kaizer Chiefs qui, malgré les quatre buts d'avance acquis lors du carton de l'aller, ont sué à grosses gouttes sur le terrain de Simba. Il n'a manqué qu'un but aux Tanzaniens pour réussir une improbable "remontada". Le match-sans de la semaine passée laissera sans doute beaucoup de regrets à Didier Gomes da Rosa et à ses joueurs... Point d'amertume du côté des Mamelodi Sundowns. Battus (2-0) au Caire, les hommes du boss Patrice Motsepe sont tombés sur plus réaliste qu'eux. Menés d'entrée, la marche était définitivement trop haute contre les vainqueurs sortants.

Résultats des quarts de finale retour :

Mamelodi Sundowns (AFS) - Al-Ahly (EGY) : 1-1



Buts : Lebusa (30e) - Y.Ibrahim (11e).

Simba (TAN) - Kaizer Chiefs (AFS)* : 3-0



Buts : Bocco (24e, 56e), Chama (86e).