LDC : L’Espérance passe aux tirs au but, le Wydad au finish

L'Espérance de Tunis a eu très chaud mais figurera dans le dernier carré de la Ligue des Champions africaine. Avec deux buts à remonter, les hommes de Mouine Chaabani ont longtemps buté sur leur adversaire algérien. Mais la remontada se dessinait après l'heure de jeu sur un but de Raouf Benguit (68e) avant de se préciser avant le coup de sifflet final quand Mohamed Ben Romdhane (87e). Les tirs allaient décider du sort de ce quart. Entré en jeu à la 82e minute de la partie, Farouk Ben Mustapha a endossé le costume du sauveur lors de la séance de tirs au but en repoussant deux tentatives algériennes. Les Sang et Or pouvaent dire un grand merci à leur supersub en tenue fluo. Dans l'autre rencontre, le Wydad Casablanca a dû contenir le MC Alger pour bonifier en fin de rencontre, grâce à Walid El Karti (90e+2), le nul (1-1) réussi sur à l'aller sur terrain adverse. Les Rouge et Blanc disputeront les demi-finales pour la troisième année consécutive, ce qui fait d'eux l'équipe la plus régulière du plateau.

Résultats des quarts de finale retour :

Espérance Tunis (TUN)* - CR Belouizdad (ALG) : 2-0 (3-2 tab)



Buts : Benguit (68e), Ben Romdhane (87e).



Farouk Ben Mustapha, the super sub

After being subbed in the 82nd minute, @ESTunis1919's goalkeeper brilliantly stops 2 penalties to send his team to the #TotalCAFCL semi-finals! pic.twitter.com/l69KfybZDC

— Total CAFCL - Total CAFCC (@CAFCLCC) May 22, 2021

Wydad Casablanca (MAR)* - MC Alger (ALG) : 1-0



But : El Karti (90e+2).



HIGHLIGHTS:

Walid El Karti's goal was enough for @WACofficiel to defeat MC Alger and ensure a spot in the semi-finals. #TotalCAFCL | #WACMCA pic.twitter.com/n8qKGIwCRJ

— Total CAFCL - Total CAFCC (@CAFCLCC) May 22, 2021

Au tour suivant, le WAC se mesurera aux Kaizer Chiefs, demi-finalistes pour la première fois, tandis que Al-Ahly affrontera l'Espérance dans un choc entre les deux derniers vainqueurs.