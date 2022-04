LDC : L’ES Sétif et l’Espérance dos à dos

L'ES Sétif et l'Espérance de Tunis ont fait match nul (0-0), ce vendredi soir en quarts de finale aller de la Ligue des Champions africaine. Dominateurs, les visiteurs se créaient les meilleures occasions sur la pelouse du stade du 5-Juillet d'Alger. Mais ni Ben Romdhane (10e) ni Eduwo (27e), pourtant bien mis sur orbite, ne parvenaient à tromper un Khedairia attentif. Le portier sétifien voyait ensuite la transversale repousser un magnifique coup franc de Chaalali (37e). Pas à la fête, les hôtes étaient pourtant tous proches de rentrer aux vestiaires avec un avantage d'un but, quand Ben Cherifia repoussait la tentative cadrée au premier poteau de Djabou sur un corner (41e).

La seconde période ressemblait à la première : les hommes de Radhi Jaïdi dominaient et collectionnaient les situations dangereuses, avec un Ben Romdhane très incisif, sur une frappe de l'entrée de la surface (69e) puis sur une longue chevauchée en solitaire (74e). Mais ce sont les Aigles Noirs qui se montraient les plus dangereux en fin de rencontre (90e+2). Il était dit que le score resterait nul et vierge.

Les onzes de départ :



⚽️🇩🇿 Voici le onze de l’ES Sétif qui débutera face à l’Espérance Tunis dans une heure, pour ces quarts de finale aller de Ligue des Champions de la CAF. #TeamDZ pic.twitter.com/RXmFrmtDTy

— DZfoot (@DZfoot) April 15, 2022

Les quarts de finale aller se poursuivent ce samedi après-midi, avec au programme les rencontres Petro Atletico – Mamelodi Sundowns (18h), Al-Ahly – Raja Casablanca (22h) et CR Belouizdad – Wydad Casablanca (23h).