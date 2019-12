LDC (J2) : L'Espérance bat la JSK dans la douleur (1-0)

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #ESTJSK #TotalCAFCL pic.twitter.com/qIE3keNYgW — CAF (FR) (@caf_online_FR) December 6, 2019

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #ESTJSK pic.twitter.com/3OXfgyvmSJ — CAF (FR) (@caf_online_FR) December 6, 2019

L'essentiel, ce sont les trois points, peut se dire ce vendredi soir l'. Les doubles tenants du trophée ont remportéleur deuxième victoire de rang dans ce groupe D de la Ligue des Champions. Au terme d'une rencontre très accrochée, les Sang et Or l'ont emporté grâce à un, suite à un magnifique service en talonnade d'Ibrahim Ouattara. Dominateurs mais pas souverains défensivement, les hôtes furent jusqu'au bout inquiétés par les hommes d'Hubert Velud, qui repartent bredouilles sans avoir jamais démérité.Classement du groupe D : 1. Espérance Tunis, 6 pts (+3). 2. JS Kabylie, 3 pts (0). 3. Raja Casablanca, 3 pts (-1). 4. AS Vita Club, 0 pt (-2).