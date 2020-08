LDC-CDC : Le calendrier des demi-finales est connu

Interrompues comme les autres compétitions par la pandémie de coronavirus, les derniers tours des Coupes d'Afrique des clubs auront lieu à partir de la fin septembre. La Confédération africaine de football a communiqué lundi le calendrier des demi-finales et des finales de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des Champions. La première se conclura par un "Final Four" organisé au Maroc, pays abritant deux des quatre demi-finalistes. Les demi-finales de cette C3 se tiendront le 22 septembre : les Egyptiens de Pyramids affronteront les Guinéens du Horoya au Complexe Mohammed V de Casablanca, tandis que les Marocains de la RS Berkane et du Hassania Agadir en découdront au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, qui accueillera également la finale le 27 septembre. Estimant cette domiciliation à l'avantage des clubs marocains, le Horoya ainsi que Pyramids FC ont d'ores et déjà protesté officiellement auprès de la CAF, avec des requêtes similaires : le maintien du format aller/retour ou le choix d'un terrain neutre pour les quatre équipes.

Pas de Final Four en C1

Quant à la Ligue des Champions, la CAF a comme attendu opté pour des matchs aller et retour, et s'en explique. "Suite au retrait de la Fédération camerounaise de football de l'organisation du Final Four, et conformément au principe d'équité, l’Egypte et le Maroc dont les représentants Al-Ahly & Zamalek (Egypte) et Raja Club Athletic & Wydad Athletic Club (Maroc) constituent les demi-finalistes de la compétition sont exempts de l’accueil du Final Four", indique l'instance dirigeante sur son site officiel. Les manches aller seront disputées les 25 et 26 septembre 2020 au Maroc, et les matchs retour les 2 et 3 octobre en Egypte. La finale se déroulera sur un terrain neutre en cas d’opposition entre une équipe égyptienne et une équipe marocaine. Un appel à candidatures à été lancé dans cette hypothèse. Si en revanche la finale devait opposer les deux clubs égyptiens ou les deux clubs marocains, le match unique se jouerait soit en Egypte, soit au Maroc le 16 ou 17 octobre 2020. Sauf refus de l'un des deux pays de recevoir une telle rencontre. Une disponibilité à confirmer "au plus tard le 15 août 2020".