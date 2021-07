1

Comme le nombre de fois que les Kaizer Chiefs et Al-Ahly se sont affrontés par le passé. C'était le 15 mars 2002, dans le cadre de la finale de la Super Coupe de la CAF. Les Egyptiens l'avaient alors largement emporté (4-1).



2

Comme le nombre de clubs sud-africains à avoir déjà gagné la Ligue des Champions africaine : les Orlando Pirates (1995) et les Mamelodi Sundowns (2016). En gagnant samedi à Casablanca, les Kaizer Cheifs deviendraient le troisième représentant de la nation arc-en-ciel à y parvenir.



2

Comme le nombre de finales de Ligue des Champions à avoir opposé Al-Ahly à un adversaire sud-africain. Les deux fois, ce sont les Egyptiens qui s'étaient imposés : face aux Mamelodi Sundowns en 2001 (1-1, 3-0) puis aux Orlando Pirates en 2013 (1-1, 2-0). A l'époque, les finales se disputaient en matchs aller-retour, et non sur un seul match comme depuis 2020.



3

Si Al-Ahly s'impose samedi, Pitso Mosimane pourra savourer sa troisième Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, après celles décrochées en 2016 avec les Mamelodi Sundowns et l'an dernier, déjà avec Al-Ahly. Un tel succès le rapprocherait à un trophée du recordman, le Portugais Manuel José (4 Coupes, toutes avec Al-Ahly).



4

Comme le nombre de clubs à avoir remporté deux années de suite la Ligue des Champions. Le TP Mazembe (deux fois, en 1967 et 1968, puis en 2009 et 2010), Enyimba (2003 et 2004), Al-Ahly (2012 et 2013) et l'Espérance de Tunis (2018 et 2019) font partie de ce cercle fermé. En gagnant, Al-Ahly égalerait donc la performance du TP Mazembe, seule équipe à avoir réussi ce doublé deux fois.



6

Comme le nombre d'années sans titre des Kaizer Chiefs. Les Amakhosi remportent en 2015 le douzième titre de champion d'Afrique du Sud de leur histoire. Depuis, l'armoire à trophées du club ne s'est plus étoffée. L'une des pires périodes de disette de l'histoire du club, fondé en 1970.



9

Comme le nombre de Ligue des Champions remportées par Al-Ahly. Les Cairotes viseront leur dixième trophée dans l'épreuve reine du football continental, ce qui conforterait encore leur rang de club le plus titré d'Afrique.



11

Comme le nombre de fois que les Kaizer Chiefs ont su garder leur cage inviolée lors de leurs 14 matchs dans la compétition. La marque d'une équipe coriace et capable de gérer un court avantage. Le Wydad Casablanca, éliminé en demi-finales (0-1, 0-0) en sait quelque chose.



23

Comme le nombre de buts inscrits par Al-Ahly depuis le début de sa campagne, qui a vu les Diables Rouges disputer 12 rencontres. Ce qui met leur moyenne à 1,91 but par match. Une stat de champion ? En 14 matchs, les Kaizer Chiefs n'en ont en tout cas marqué que 12.



27,10

Comme la valeur estimée de l'effectif d'Al-Ahly, en millions d'euros. Selon la même source, à savoir le site spécialisé allemand Transfermarkt, celle de l'effectif des Kaizer Chiefs n'est que de 15,18 millions d'euros.