. Le second tour préliminaire retour, disputé ce week-end, a permis de déterminer l'identité des seize équipes encore en course pour la succession d'Al-Ahly. Outre les Égyptiens et leurs rivaux locaux du Zamalek, on y retrouvera les. Vainqueurs de l'ASEC Mimosas (2-0), les Algériens du CR Belouizdad se sont qualifiés grâce au but qu’ils avaient inscrit au match aller chez les Ivoiriens, perdu 3-1. Même scénario pour l'ES Sétif, vainqueur chez lui des Mauritaniens du FC Nouadhibou (2-0). Une règle du but marqué à l’extérieur qui aura aussi été fatale à Simba SC (Tanzanie), vaincu (3-1) au retour par Jwaneng Galaxy (Botswana).Carton plein également donc pour les clubs marocains : legrâce à sa démonstration de force devant les Ghanéens d'Hearts of Oak (6-1), et le, au bénéfice de sa victoire sur les Libériens du LPRC Oilers (2-0). Enfin, l', qui a cartonné les Rwandais d'APR (4-0), et l', venue à bout des Libyens d'Al-Ittihad (0-0, 1-0). Une manche retour marquée par la terrifiante sortie du portier libyen Muad Ellafi, qui a mis en danger l'intégrité physique de son compatriote espérantiste Hamdou Elhouni.Les Mamelodi Sundowns, tombeurs de l’AS Maniema Union (2-0) comme AmaZulu l'a été du TP Mazembe (1-1, après le 0-0 de l'aller), ont confirmé la. Le, qui a écarté le Stade Malien (2-1), confirme sa montée en gamme. La formation de Conakry était déjà présente en phase de poules l'an passé.Les 16 équipes éliminées sont, pour laquelle elles disputeront un tour de cadrage aller-retour contre les qualifiés du second tour préliminaire de cette C3. Son tirage au sort doit être effectué mardi au Caire.