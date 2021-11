🌍🏆 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵𝑺 𝑶𝑭 𝑨𝑭𝑹𝑰𝑪𝑨 🏆🌍

Congratulations to @SundownsLadies on conquering the continent & being crowned winners of the 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕-𝒆𝒗𝒆𝒓 #TotalEnergiesCAFWCL! 🏆



The Sky is The Limit! 👆#Sundowns pic.twitter.com/KDKLTcCNBK



— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) November 19, 2021

. Déjà vainqueur de la Ligue des Champions masculine en 2016, le club sud-africain a. Les buts de la victoire ont été inscrits par Chuene Morifi (32e) et Andisiwe Mgcoyi (65e). Bien que réduites à dix en fin de match suite à l'expulsion de Regina Magolola (80e), les Sud-Africaines tenaient bon et ramenaient la première C1 féminine de l'histoire à Pretoria. De quoi garnir un peu plus l'armoire à trophées déjà bien remplie du club cher au président de la CAF, Patrice Motsepe.Jeudi, les Marocaines de l's'étaient adjugé la troisième place aux dépens des Équato-Guinéennes des Malabo Kings (3-1).