L'Afrique du Sud envisage une reprise centralisée

Arrêté depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19, le championnat d'Afrique du Sud n'a jamais semblé aussi proche d'une reprise. Samedi, la Premier Soccer League (PSL), organisatrice de la compétition, a présenté un plan pour terminer l'édition 2019-2020, à compter du samedi 18 juillet. Selon ce document, communiqué par courrier à la Fédération sud-africaine de football (SAFA), les rencontres des seize équipes se dérouleraient selon un protocole sanitaire strict, dans un nombre limité de onze stades, tous situés dans la province de Gauteng (nord), abritant la plus grande et riche métropole du pays (Johannesburg) et sa capitale administrative (Pretoria). Rien n'a toutefois encore été officialisé, alors que des discussions doivent se poursuivre entre représentants de la PSL de la SAFA. Six journées restent à disputer dans le pays africain le plus durement frappé par le Covid-19 à ce jour, avec 3 860 décès pour plus de 250 000 cas confirmés. Le mois dernier, les clubs avaient reçu des autorités sportives le feu vert pour reprendre le chemin de l'entraînement.